В Подмосковье проживают 540 человек, переживших блокаду Ленинграда

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области проживают 540 человек, переживших блокаду. Об этом 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Московской области проживают 540 человек, переживших один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны и награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Для них предусмотрена региональная выплата к 81-й годовщине полного освобождения города. Средства на это предусмотрены в бюджете области», – сказал подмосковный парламентарий.Брынцалов добавил, что для проживающих в Подмосковье жителей блокадного города, помимо федеральных мер, предоставляются меры поддержки на уровне региона.
В частности, это бесплатный проезд на транспорте Московской области и Москвы; ежегодная материальная помощь в честь празднования годовщины снятия блокады Ленинграда; ежегодная помощь ко Дню Победы; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; компенсация 50% платы за жилое помещение, ЖКУ и капремонт; компенсация расходов за телефонную связь; снижение на 50% ставки транспортного налога на автомобили и мотоциклы; бесплатная протезно-ортопедическая помощь для граждан, не имеющих инвалидности.
«Страшные 872 дня блокады унесли жизни сотен тысяч ленинградцев и защитников города. Но фашистам не удалось войти в город на Неве и сломить дух его жителей. Великий подвиг, героизм и мужество защитников Ленинграда, выстоявшего в тяжёлых условиях блокады, навсегда останутся в нашей памяти», – сказал Брынцалов.Фашистская блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. За время блокады по городу было выпущено около 150 тыс. снарядов, сброшено свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных авиабомб. Только по приблизительным подсчётам погибли около миллиона ленинградцев. Прорвать блокаду удалось 18 января 1943 года, а полностью она была снята спустя год, 27 января 1944-го.
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Лора Луганская