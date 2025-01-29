В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в прошлом году обновили свыше 1 тыс. автобусов. Об этом заявил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.
«Основную массу автобусов уже выпустили на маршруты, ещё 69 выйдут в рейсы до 14 февраля», – отметил зампред, выступая в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.Он добавил, что в 2024 году дополнительными транспортными связями обеспечили 100 населённых пунктов региона. Установлено 22 новых маршрута, в основном к станциям МЦД. Чтобы усилить самые востребованные направления, было оптимизировано 92 маршрута.
За год штат водителей в Подмосковье увеличился на 775 человек.
«При трудоустройстве водители получают разовую премию 50 тыс. рублей. Иногородним водителям дважды в год компенсируют стоимость проезда до 10 тыс. рублей», – рассказал Гержик.В региональном парламенте проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».
Читайте также:
В Подмосковье с начала года привели в порядок более 960 светофоров
В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек
В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам
Лора Луганская