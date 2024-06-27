Мособлдума завершила работу весенней сессии

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Московская областная Дума завершила работу весенней сессии. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
За полгода Мособлдумой было проведено 18 заседаний и принято порядка 150 законов.
С начала года были приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, многодетных семей.
Также в весеннюю сессию возрождена практика проведения «Открытых трибун». Такие встречи с жителями проходят в рамках подготовки региона к отопительному сезону — проведено уже 5 мероприятий.
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«В первую очередь наша законотворческая работа была посвящена поддержке наших Героев и их семей. Мы стали одним из первых регионов, где были введены квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий. Также распространили льготу по социальной газификации на участников СВО. В этом году мы приняли законы о предоставлении выплаты 20 тысяч на аренду жилья учителям и работникам социальных учреждений», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
С начала года были приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, многодетных семей.
Также в весеннюю сессию возрождена практика проведения «Открытых трибун». Такие встречи с жителями проходят в рамках подготовки региона к отопительному сезону — проведено уже 5 мероприятий.
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Мира Полтева