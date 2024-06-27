Мособлдума завершила работу весенней сессии

Общая сумма штрафов, выписанных в Московской области с начала июня за нелегальную перевозку строительных отходов по данным с дорожных камер видеонаблюдения, превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минчистоты.

В министерстве напомнили, что для транспортировки отходов в Подмосковье необходимо оформить специальное разрешение.