В Подмосковье построят более 35 км линий освещения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ещё свыше 35 километров линий наружного освещений построят в 11 округах Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Новые линии освещения будут построены на 23 участках семи вылетных трасс Московской области, в частности, на Фряновском, Рогачёвском, Пятницком, Быковском, Егорьевском, Носовихинском и Можайском шоссе», — уточнил глава министерства Алексей Гержик.Он добавил, что строительно-монтажные работы планируется завершить осенью, а подключить новые линии освещения — до конца года.
Программа строительства линий дорожного освещения размещена на сайте регионального Минтранса.
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