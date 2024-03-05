В Подмосковье стартовал опрос об исправности освещения во дворах

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Онлайн-опрос об исправности уличного освещения во дворах запустило для жителей Московской области Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«Опрос проводится на официальном сайте ГУСТ Подмосковья. На главной странице сайта надо выбрать раздел «Мой выбор, Моё будущее» и нажать кнопку «Участвовать». Далее в категории «Благоустройство дворовой территории» нужно будет выбрать один из предложенных вариантов», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что для участия в опросе нужно будет авторизироваться на портале госуслуг.
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Лев Каштанов