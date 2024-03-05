Названы проблемы «вечного двигателя» от «Росатома»

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Первый в мире ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя, который планируется запустить в России в 2027 году, рано называть технологическим прорывом.
Об этом в интервью Общественной службы новостей 5 марта заявил генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин.
По его мнению, сперва инженерам нужно доказать работоспособность этого направления в атомной энергетике. Ключевым моментом такой технологии эксперт назвал его цену.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя уникальным проектом, который делает практически бесконечными природные ресурсы для атомной энергетики и сводит к нулю возможность аварий.
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«На пути реализации этого проекта огромнейшие технологические трудности. Сперва нужно показать, что он работает, а потом говорить, что он «вечный». «Вечное» сразу связано с экономикой – сколько будет стоить киловатт в час, сколько будет стоить искусственное топливо?» — отметил Нигматулин.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя уникальным проектом, который делает практически бесконечными природные ресурсы для атомной энергетики и сводит к нулю возможность аварий.
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Артем Кузьмин