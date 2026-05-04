Мост через Власиху в Оби планируют отремонтировать до осени 2026 года

04 мая 2026, 14:18

Автодорожный мост через реку Власиха в Оби Новосибирской области должны были капитально отремонтировать до декабря прошлого года, однако из-за недобросовестного подрядчика конец работ перенесли на осень текущего года. Об этом рассказали в администрации Новосибирского района.





По данным Om1 Новосибирск, мост находится в муниципальной собственности и оперативном управлении МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Оказалось, что старый контракт с ООО «ГИСС» расторгли в одностороннем порядке в январе из-за отсутствия у подрядчика денег и возможности для завершения ремонта. Из-за этого компанию внесли в реестр недобросовестных подрядных организаций.





«Новый контракт заключили 6 февраля 2026 года с ООО "ПК МВГ". Срок выполнения работ — 26 февраля 2027 года, но подрядчик и заказчик планируют завершить ремонт уже осенью 2026 года», — говорится в материале издания.