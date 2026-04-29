В Подмосковье приступили к ремонту резиновых покрытий детских площадок

29 апреля 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Подмосковья начали ремонтировать резиновое покрытие детских площадок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Покрытие из резиновой крошки в ведомстве назвали самым прогрессивным, прочным и безопасным.

«Однако со временем даже сверхпрочные элементы требуют ремонта. На территории Подмосковья уже стартовали ремонтные работы по восстановлению резиновых покрытий игровых комплексов. Сезон, пригодный для ремонта на детских площадках, зависит от погоды. Обычно к работам приступают с началом устойчивых положительных температур. Как отмечают специалисты, ремонт покрытий можно проводить только в сухую погоду», – рассказали в ведомстве.