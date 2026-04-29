В Подмосковье приступили к ремонту резиновых покрытий детских площадок
На территории Подмосковья начали ремонтировать резиновое покрытие детских площадок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Покрытие из резиновой крошки в ведомстве назвали самым прогрессивным, прочным и безопасным.
«Однако со временем даже сверхпрочные элементы требуют ремонта. На территории Подмосковья уже стартовали ремонтные работы по восстановлению резиновых покрытий игровых комплексов. Сезон, пригодный для ремонта на детских площадках, зависит от погоды. Обычно к работам приступают с началом устойчивых положительных температур. Как отмечают специалисты, ремонт покрытий можно проводить только в сухую погоду», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что самый большой объём работ в этом году запланирован в Раменском, Балашихе, Щёлкове, Богородском и Дмитровском округах.
Инспекторы Минчистоты предварительно обследовали все объекты. Информацию о дефектах покрытия направили в администрации муниципальных образований.
Сообщить о повреждениях и неисправных элементах игровых комплексов жители могут в свою управляющую компанию или в территориальные отделы министерства.