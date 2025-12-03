В Дмитровском округе продолжается ямочный ремонт дорог

03 декабря 2025, 17:51

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Дмитрове специалисты Мосавтодора устранили дефекты дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







За неделю ямочный ремонт провели на участках в сёлах Рогачёво, Подьячево и Ильинское, деревнях Новосёлки и Чайниково, вблизи Алабухи, а также в посёлках Деденево и Новое Гришино. В среднем ежедневно устраняется около 40 повреждений дорожного полотна.



Ямочный ремонт ведётся круглогодично во всех округах региона. В зимний период работы выполняют с использованием литого и холодного асфальтобетона в зависимости от температуры воздуха.



В Минтрансе подчеркнули, что обследование дорог и ремонт дефектов продолжаются ежедневно. Участки для работ определяются с учётом погодных условий. Качество ремонта контролируется через систему СКПДИ, где фиксируются все выполненные работы с фотофиксацией и занесением данных в базу.

