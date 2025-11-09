Жителям пообещали выполнить капитальный ремонт дороги через 103 года

09 ноября 2025, 19:08

Daily Mail: в Великобритании жителям пообещали ремонт дороги через 103 года

Фото: iStock/undefined undefined

Жители британского графства Оксфордшир были шокированы, узнав, что средний срок капитального ремонта местных дорог составляет 103 года. Об этом сообщает Daily Mail.





Как рассказали местные жители, дорога, покрытие которой меняли 42 года назад, снова пришла в негодность: на ней регулярно появляются выбоины, которые лишь временно заделывают. При заморозках состояние покрытия быстро ухудшается.





«Сто три года ожидания дороги – это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей. Мы даже представления об этом не имели, что ещё более нелепо», – заявил один из жителей.