Мост на Сахалин: История острова, подземный туннель, проект и его стоимость

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Российский лидер Владимир Путин поручил вернуться к вопросу постройки моста на остров Сахалин.
Самые главные факты об острове Сахалин и перспективах постройки моста собрала редакция «Радио 1».
Сахалин — это крупнейший остров России, расположенный у восточного побережья Азии. Сахалин омывают два моря — Охотское и Японское. В состав Сахалинской области также входят Курильские острова, о принадлежности которых до сих пор спорят Россия и Япония, поскольку по Сан-Францисскому договору не указано, в пользу какого государства Япония отказывается от этих территорий.
На Сахалине проживает более 450 тысяч человек, при этом, коренного населения острова — нивх и айнов — остался всего один процент.
На протяжении 40 лет прошлого века Сахалин играл роль каторги и места ссылки.
Сегодня же остров является развивающимся регионом, для роста которого необходимо обеспечить удобную транспортную связь с Россией.
3 апреля глава российского государства поручил вернуться к проекту о постройке моста с Сахалина материковую часть России.
По словам Владимира Путина, с появлением моста развитие региона пойдёт совсем другими темпами.
Необходимость связи Сахалина и материковой части России правительство понимало всегда и неоднократно поднимало вопросы о реализации проекта. В 50-х годах прошлого века было запланировано построить подземный туннель к Сахалину, однако, завершить стройку так и не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.
Сейчас вопрос о постройке моста к острову Сахалин был поднят вновь. Когда начнётся строительство — пока неизвестно.
По словам главы региона Валерия Лимаренко, текущая оценка стоимости проекта составляет порядка 600 миллиардов рублей. При этом, как отмечают эксперты — сейчас уже выделены первоочередные проекты развития железнодорожной инфраструктуры, к которым мост на Сахалин не относится. Вследствие этого проект придется либо сдвинуть на более поздний срок, либо строить на условиях отложенного платежа, как тоннели на БАМе. Но проблема с окупаемостью проекта сохраняется: источник возврата средств один — железнодорожный тариф, и непонятно, потянут ли его повышение грузоотправители.
Однако, в 2020 году спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост «дико дорогим». По его словам, мост нужен с точки зрения психологии, но не с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов. Он также напомнил, что для строительства моста придётся найти самое узкое место пролива, а до него по густой нужно пройти 536 километров. Облагораживание этого маршрута дороже, чем сам мост, заявил тогда Иванов.
Как говорилось ранее, мост на Сахалин необходим для увеличения темпов развития Сахалинской области. По словам главы РФ Владимира Путина, окупаться может не только сам мост, который в разы упростит транспортную доступность к крупнейшему в России острову, но и прилегающие к этому мосту территории. Вопрос их развития также необходимо изучить и проработать, считает Путин.
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Остров Сахалин
На Сахалине проживает более 450 тысяч человек, при этом, коренного населения острова — нивх и айнов — остался всего один процент.
На протяжении 40 лет прошлого века Сахалин играл роль каторги и места ссылки.
Сегодня же остров является развивающимся регионом, для роста которого необходимо обеспечить удобную транспортную связь с Россией.
Заявление Владимира Путина
3 апреля глава российского государства поручил вернуться к проекту о постройке моста с Сахалина материковую часть России.
«Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», — заявил Путин в беседе с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
По словам Владимира Путина, с появлением моста развитие региона пойдёт совсем другими темпами.
Когда был начат проект
Необходимость связи Сахалина и материковой части России правительство понимало всегда и неоднократно поднимало вопросы о реализации проекта. В 50-х годах прошлого века было запланировано построить подземный туннель к Сахалину, однако, завершить стройку так и не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.
Сейчас вопрос о постройке моста к острову Сахалин был поднят вновь. Когда начнётся строительство — пока неизвестно.
Сколько будет стоить мост на Сахалин
По словам главы региона Валерия Лимаренко, текущая оценка стоимости проекта составляет порядка 600 миллиардов рублей. При этом, как отмечают эксперты — сейчас уже выделены первоочередные проекты развития железнодорожной инфраструктуры, к которым мост на Сахалин не относится. Вследствие этого проект придется либо сдвинуть на более поздний срок, либо строить на условиях отложенного платежа, как тоннели на БАМе. Но проблема с окупаемостью проекта сохраняется: источник возврата средств один — железнодорожный тариф, и непонятно, потянут ли его повышение грузоотправители.
Однако, в 2020 году спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост «дико дорогим». По его словам, мост нужен с точки зрения психологии, но не с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов. Он также напомнил, что для строительства моста придётся найти самое узкое место пролива, а до него по густой нужно пройти 536 километров. Облагораживание этого маршрута дороже, чем сам мост, заявил тогда Иванов.
Зачем нужен мост на Сахалин
Как говорилось ранее, мост на Сахалин необходим для увеличения темпов развития Сахалинской области. По словам главы РФ Владимира Путина, окупаться может не только сам мост, который в разы упростит транспортную доступность к крупнейшему в России острову, но и прилегающие к этому мосту территории. Вопрос их развития также необходимо изучить и проработать, считает Путин.
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Евгения Парфентьева