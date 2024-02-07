В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций

Отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию, обновить 26 км воздушных и 4,8 км кабельных ЛЭП и расчистить более 41 га просек планируется в городском округе Истра в текущем году. О важности модернизации электросетей в округе напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита на подстанцию «Слобода». Которая обеспечивает электроэнергией посёлок Павловская Слобода, сообщает пресс-служба правительства региона.