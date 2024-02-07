В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
«В Истре количество заявок на подключение увеличивается, этот городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь ведется строительство ИЖС, коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу. Всё это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей», — сказал Воробьёв.В свою очередь, и.о. директора филиала «Западные электрические сети» компании «Россети Московский регион» Александр Мартихин сообщил, что в текущем году на территории округа Истра будут реконструированы три системообразующих распределительных пункта и кабельные линии с подстанции «Ядрошино».
«Это увеличит надежность и качество электроснабжения для более 15 тысяч жителей Новопетровского, Ядроминского и Бужаровского поселений», — подчеркнул Мартихин.
Отмечается, что в минувшем году на территории городского округа Истра было обновлено 90 объектов электросети, отремонтировано более 1,4 тыс. км кабельных и более 36 воздушных ЛЭП, расчищено около 60 га просек под проводами.
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