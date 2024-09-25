«Мострансавто» объявляет конкурс на лучшую фотографию с автобусом в Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Акционерное общество «Мострансавто» проводит конкурс на лучшее фото с автобусом в Московской области. Любой желающий может принять участие, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Требования к фотографиям: горизонтальное изображение с высоким разрешением (качество 600 и более dpi) в форматах JPEG, PNG, PDF или TIFF. Снимок должен соответствовать тематике конкурса.
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