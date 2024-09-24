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Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий

24 сентября 2024, 16:30
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты из Подмосковья завоевали четыре медали в финале чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.


«Кира Мухина из Физико-технического колледжа взяла три золотые награды основного, индустриального и международного уровня в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах». Серебро досталось Артёму Рабову из Ступинского техникума им. Туманова в компетенции «Специалист по анализу данных», – уточнили в ведомстве.
В чемпионате приняли участие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий из разных регионов России и 16 иностранных государств.

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#образование
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#чемпионат
#технологии
#подмосковье
#московская область
В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили выплату вместо земли
24 сентября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетные семьи Московской области, стоящие в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить вместо него выплату в размере 400 тысяч рублей, этой возможностью воспользовались уже более тысячи очередников, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ранее мы увеличили размер выплаты, а получение перевели в «цифру» и сделали удобным, потому что видели востребованность этого у наших многодетных семей. Оформить выплату могут почти 24 тысячи семей, а более тысячи уже получили эти выплаты», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что единственным условием для получения выплаты в настоящее время является нахождение в очереди на земельный участок.

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#многодетная семья
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
Госдума приняла закон, уточняющий оплату неиспользованных отгулов при увольнении
24 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/pcess609

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся сотруднику компенсации за неиспользованные отгулы. Соответствующая информация опубликована на сайте ГД.
Данный законопроект предлагает использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. В Думе отметили, что этот день можно будет прибавить к основному отпуску.

В случае увольнения работник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда. Уточняется, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#выплаты
#работа
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В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»
Лантратова: высказывание о нежелании иметь детей не попадёт под статью
24 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила, что законопроект, касающийся идеологии чайлдфри, затрагивает именно пропаганду идеи отказа от деторождения. Об этом информирует RT.
«То есть когда через различные каналы информации идёт настойчивое, систематическое распространение определённых взглядов с целью изменения общественного мнения. Некоторые высказывают опасения, что такой закон может нарушить право женщин самостоятельно решать, хотят ли они ребёнка или нет. Это не так», — цитирует парламентария RT.

По словам Лантратовой, данный закон укрепляет право женщины принять решение о рождении ребенка самостоятельно. Депутат подчеркнула, что нынешняя информационная среда, особенно в интернете, является крайне агрессивной.

Лантратова заключила, что особенно жёсткая санкция будет установлена для тех, кто пытается пропагандировать движение чайлдфри среди несовершеннолетних.

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#дети
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В подмосковном селе Софьино построят школьный корпус на 200 учеников
24 сентября 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструировать здание школы и пристроить к нему новый корпус на 200 мест планируется в селе Софьино Раменского городского округа, объект уже включён в государственную программу по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В пристройке планируется разместить учебные кабинеты, библиотеку с медиатекой, спортивный и актовый залы, столовую и медпункт. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение, построят проезды и тротуары», — говорится в сообщении.
Сейчас завершена проработка земельного участка под будущую пристройку, идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика.

Новый корпус должен быть открыт в 2027 году.

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#школа
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В Королёв вернулся депутат из космоса
Космонавт Кононенко вернулся на Землю из самой долгой миссии на МКС
24 сентября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Избранный в Совет депутатов городского округа Королёв космонавт Олег Кононеко вернулся на Землю из самой долгой экспедиции по программе МКС и скоро сможет приступить к своей общественной деятельности, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Корабль «Союз МС-25», отстыковавшийся от МКС, приземлился в Казахстане в понедельник, 23 сентября. В составе российско-американского экипажа был и Олег Кононенко. Он провёл в космосе больше года — это была рекордная по продолжительности миссия на Международной космической станции», — говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что Олег Кононенко вошел в состав Совета депутатов подмосковного Королёва по итогам выборов, которые проходили 6. 7 и 8 сентября текущего года.

Отмечается, что Олег Кононенко поставил новый мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе: за пять экспедиций он налетал 1 111 суток.

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#совет депутатов
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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится 27-30 сентября
24 сентября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы до и от Шереметьево, изменится в предстоящие выходные из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«С 20:20 27 сентября до 4:00 30 сентября будут проводиться работы по переключению станции Москва-Пассажирская-Смоленская на цифровую систему управления движением. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Его размещают на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, посмотреть график движения электричек можно онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
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В Подмосковье расширили участок трассы А-108 на объезде Серпухова
24 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Семикилометровый участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» расширили до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Расширен капитально отремонтированный участок с 343 по 350 км, который в составе дороги А-108 обеспечивает движение транзитного транспорта в объезд Серпухова», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта указанного участка рабочие построили дополнительные полосы и уложили асфальтобетонное покрытие, а также установили светофоры, освещение, ограждения и обустроили тротуары.

Благодаря расширению увеличена пропускная способность участка, так что водители сэкономят время в пути.

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#трасса
#серпухов
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Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки
24 сентября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/MarinaKuzminykh

Как осуществляется призыв в армию: сроки службы, причины для отсрочки и условия нахождения в запасе — в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается осенний призыв в 2024 году

Осенний призыв в 2024 году начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот период будут призываться граждане, достигшие установленного возраста, для прохождения военной службы.

Возраст призыва

На осенний призыв 2024 года призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Электронные повестки

С 1 ноября 2024 года в России вступят в силу новые правила вручения повесток: согласно постановлению правительства от 19 апреля 2024 года, будет создан специальный электронный реестр. Повестка будет считаться автоматически врученной через неделю после её размещения в реестре. Призывник получит уведомление об этом в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги». Таким образом, уклонение от получения повестки станет невозможным.

Согласно новым правилам, после получения повестки военнообязанный не сможет покинуть Россию. Запрет на выезд будет действовать до тех пор, пока он не выполнит обязательство явиться в военный комиссариат или не предоставит уважительную причину для отсрочки, такие как болезнь, инвалидность или тяжелое состояние члена его семьи.

Если военнообязанный не явится без уважительной причины в течение 20 дней, он будет считаться уклонистом, и против него будут введены следующие ограничения:

Запрет на проведение сделок с недвижимостью через Росреестр;

— Запрет на управление транспортными средствами и получение водительских прав;

— Невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;

— Невозможность получать кредиты и займы в банках.

Региональные власти также могут вводить дополнительные ограничения, направленные на обеспечение явки по повестке.

В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв
В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв


Категории годности

Готовность призывника к службе оценивается медицинской комиссией, в состав которой входят терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медицинского осмотра призывнику присваивается категория годности.


Категория А

Пригодны к службе без ограничений. Мучина может служить в любых войсках.

Категория Б

Пригодны к службе с некоторыми ограничениями (по роду войск).

Категория В

Имеет значительные проблемы со здоровьем, может быть призван только в условиях военного времени.

Категория Г

Временно не пригодны к службе. Отсрочка выдается на 6 или 12 месяцев.

Категория Д

Подлежат освобождению от призыва.

Кто попадает под осенний призыв-2024

Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с категориями здоровья «А» и «Б».

Кто не попадает под осенний призыв

Кроме тех, кто по состоянию здоровья не может служить в армии, есть также граждане, которых закон освобождает от призыва по другим причинам.

К ним относятся следующие категории:

— Граждане, которые уже прошли или проходят военную службу (в России или другой стране, если это предусмотрено международными договорами, заключенными Россией);

— Граждане, которые прошли или проходят альтернативную гражданскую службу (АГС);

Не подлежат призыву также россияне с проблемами с законом:

— Мужчины, отбывающие наказание (независимо от того, назначены ли им исправительные работы или суд принял решение направить их под арест);

— Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

— Граждане, находящиеся под следствием на момент призыва, включая тех, чьи уголовные дела уже направлены в суд.

Некоторые категории россиян имеют право на освобождение от призыва, что означает, что они законным образом могут выбрать, служить или не служить.

К ним относятся:

— Обладатели ученой степени;

— Сыновья и родные братья погибших при исполнении обязанностей призывников (или граждан, проходивших военные сборы);

— Сыновья и родные братья россиян, которые погибли из-за увечья или болезни во время службы или сборов или после них.

Молодые люди, которым в 2023 году исполнилось 27 лет и более, также не подлежат призыву в этом году.

Кто и как может получить отсрочку


— Учащиеся в школах, студенты дневной формы обучения и аспиранты;

— Депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов;

— Сотрудники противопожарных служб, МВД и ФСИН, при наличии высшего образования и специальных знаний;

— Опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (или близких родственников, требующих постоянного ухода), если за ними больше некому заботиться;

— Отцы, которые воспитывают ребенка одни;

— Отцы, имеющие двух и более детей;

— Отцы, ухаживающие за детьми с инвалидностью до трех лет;

— Мужчины, заботящиеся о своих близких родственниках;

— Мужчины, чьи жены ожидают второго ребенка, если срок беременности превышает 26 недель;

— Сотрудники IT-компаний, имеющие аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

— Мужчины с категорией годности «Г».

Отсрочка для сотрудников IT-компаний


Для получения отсрочки работники IT-компаний должны соответствовать следующим требованиям:

— Гражданство РФ;
— Возраст от 18 до 30 лет;
— Трудовой договор (без ГПХ или самозанятости);
— Полная занятость (не менее полной ставки);
— Профильное высшее образование (в соответствии со списком специальностей);
— Минимум 11 месяцев работы в аккредитованной компании (при наличии диплома менее года — допустимо меньше).

Призывник должен подать заявление на портале Госуслуг (с 24 июля по 6 августа). Работодатель формирует списки правомочных сотрудников и отправляет их в Минобороны, откуда они передаются призывным комиссиям для принятия решения с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Альтернативная и контрактная служба

Альтернативная служба

Призывник может отказаться от военной службы и выбрать альтернативную гражданскую службу (АГС) по следующим причинам:

— Если служба противоречит его вероисповеданию или убеждениям;

— Если он принадлежит к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.

Чтобы пройти АГС, нужно подать заявление за полгода до начала призыва, указав причины выбора. Место службы назначается в зависимости от навыков и образования призывника.

Утвержденные специальности включают:

— животновод;
— маляр;
— машинист бульдозера;
— повар;
— лифтер.

Полный список доступен на сайте Минобороны. Длительность службы составляет 18 месяцев для гражданских работников в военных организациях и 21 месяц в гражданских организациях.

Служба по контракту

Призывники имеют право заключить контракт, но стоит учитывать, что из-за проведения СВО расторгнуть его досрочно или уйти со службы по истечении срока договора не получится.

Кого возьмут в запас и резерв

Запас состоит из тех, кто:

— Уволился со службы;

— Успешно окончил военный вуз;

— Прошел альтернативную гражданскую службу (АГС) или срочную службу;

— Отучился на военной кафедре;

— Был освобожден от призыва по какой-либо причине или получил отсрочку до 27 лет;

— Женщины, которые получили военную специальность.

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В РФ захотели выдворять мигрантов за пропаганду идеологии чайлдфри
24 сентября 2024, 13:35

Фото: istockphoto/ANGHI

За пропаганду движения чайлдфри хотят выдворять мигрантов из России, пишет ТАСС, ссылаясь на предложение в законодательной инициативе ввести административную ответственность за продвижение идей чайлдфри.
Сегодня в стране работает закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, а также смены пола. По нему мигранты могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей или арестованы на срок в 15 дней с депортацией. Более строгое наказание предусмотрено за пропаганду с использованием интернета или среди детей. Физлицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, а юрлицам — до пяти миллионов.

Такие же меры хотят ввести за продвижение чайлдфри. Предусмотрена в том числе и депортация.

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