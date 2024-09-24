Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Студенты из Подмосковья завоевали четыре медали в финале чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Кира Мухина из Физико-технического колледжа взяла три золотые награды основного, индустриального и международного уровня в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах». Серебро досталось Артёму Рабову из Ступинского техникума им. Туманова в компетенции «Специалист по анализу данных», – уточнили в ведомстве.В чемпионате приняли участие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий из разных регионов России и 16 иностранных государств.
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Лора Луганская