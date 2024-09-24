Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

Фото: пресс-служба Бессмертного полка России
Все желающие россияне могут подать заявку на Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Его проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», сообщили организаторы конкурса.
«Цель конкурса – поддержка участников спецоперации в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти. Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказав о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов», – говорится в сообщении.Заявки на участие в конкурсе «По праву памяти» принимают на сайте.
По итогам конкурса в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа. Они выступят на одной сцене со звёздами театра, кино и эстрады.
Помимо этого, состоится онлайн-показ итогового концерта. Пройдёт выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Из снимков участников СВО создадут фотопанно.
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Лора Луганская