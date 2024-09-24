Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

В первые дни вторжения в Курскую область всюду царил хаос и неразбериха. Именно в тот момент группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ. О подвиге своих бойцов рассказал руководитель подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.