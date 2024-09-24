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В Подмосковье в шестой раз определят лучшего электромонтёра

24 сентября 2024, 22:54
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтёров в шестой раз открылись в подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго». 10 команд филиалов пройдут испытания на учебном полигоне в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
«В соревнованиях участвуют команды из пяти человек. Энергетикам предстоит пройти шесть испытаний по нескольким видам задач. Они связаны с профилактикой травматизма и повышением профессиональной подготовки работников, обслуживающих электроустановки распределительных сетей Московской области», – уточнили в пресс-службе.
Среди заданий – проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока в траншее кабельной линии и оказание первой помощи, определение места повреждения линии, тушение пожара на подстанции и многое другое.



Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.

Прямой репортаж с соревнований можно посмотреть на странице Мособлэнерго в соцсети «ВКонтакте».

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Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
Омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
24 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова считает нужным сделать государственные стандарты для детских товаров обязательными к исполнению. С таким предложением она выступила на выставке «Мир детства» в «Эспоцентре».
По мнению детского омбудсмена, в сфере детства нельзя экономить на качестве.
«Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работает не в интересах детей. В сфере детства не должно быть аукционов на понижение цены. От этого неизбежно страдает качество товаров и услуг, а мы не можем экономить на детях. Поэтому нужно срочно пересматривать этот закон и принципиально менять подходы к заключению госконтрактов», – заявила Мишонова.
Кроме того, она предложила сделать государственные стандарты обязательными для детских товаров и услуг.
«Для нас важно, чтобы ГОСТы в сфере детства были все-таки обязательными для производителя. Родители, покупая российские игрушки, одежду, детское питание, мебель, должны быть уверены, что этот товар соответствует самым высоким требованиям безопасности. И тогда они будут отдавать предпочтение отечественному производителю», – уверена подмосковный детский правозащитник.
Сегодня ГОСТ – рекомендательный документ, который устанавливает основы качества и безопасности продукции. Национальный стандарт становится обязательным для применения изготовителем или исполнителем, если он публично заявил о соответствии продукции этому ГОСТу.

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Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников
24 сентября 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Доме правительства Московской области торжественно открыли заключительный этап XV Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2024». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Рада приветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России. 87 педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап конкурса. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед», – обратилась к участникам мероприятия вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В финал конкурса вышли лучшие представители сферы дошкольного образования. Это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования. У всех стаж работы – более трёх лет.

В прошлом году конкурс выиграла Дарья Глебова из детсада №86 «Звёздочка» Дмитровского городского округа. Благодаря этому финал юбилейного конкурса проводится в Московской области.
«Желаю всем коллегам профессионального роста, независимо от результата. Ведь уже сейчас они открыли перед собой просто огромные горизонты, и теперь всё зависит только от них», – сказала Дарья.
В этом году Подмосковье представляет инструктор по физической культуре детского сада №14 «Дельфинята» из Коломны Станислав Литвинов.
«Ценность конкурса всероссийского формата очень велика из-за знакомства с лучшими коллегами из каждого уголка России. Интересно посмотреть, как люди работают в других регионах, перенять у них опыт», – сказал Литвинов.
Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам испытаний определятся победители и призёры конкурса.

Награждение состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Помимо звания «Воспитатель года России», победитель получит денежный приз в 200 тыс. рублей.

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Большинство россиян считают смартфоны причиной ухудшения здоровья глаз
24 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/Inside Creative House

Большинство россиян считают смартфоны и другие цифровые устройства основной причиной, по которой ухудшается здоровье глаз. К таким выводам пришли во время опроса о негативных факторах, которые чаще всего отрицательно влияют на зрение, и мерах защиты, используемых для сохранения здоровья глаз.
Длительный контакт с экранами цифровых устройств в качестве наиболее негативного фактора назвали 76% респондентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «СБЕР ЕАПТЕКА» и офтальмологической клиники World Vision.

Такое мнение разделяют и многие специалисты.
«В современном мире практически каждый житель мегаполиса сталкивается с негативным влиянием цифровых технологий на зрение. Так, каждый второй пациент обращается к нам в клинику по поводу сухости и усталости глаз, с жалобами на головные боли и проблемы с фокусировкой», — рассказала главврач, офтальмолог и лазерный хирург клиники World Vision Зарина Курачинова.
На втором месте по популярности оказались стрессы, недосып и усталость. Главным негативным фактором для здоровья глаз эти причины назвали 24% опрошенных.

Третье, четвертое и пятое место заняли работа в плохо освещенных помещении, слишком сухой воздух и долгие поездки за рулем или пребывание на солнце без защитных очков — 10%, 8% и 2% соответственно.

Специалисты советуют, в первую очередь, ограничивать время перед экранами, а при работе с ними использовать очки с фильтром синего цвета и делать 20-минутные паузы. Также важно выровнять режим сна, так как недосып пагубно сказывается на здоровье глаз.
«Используйте увлажняющие капли — они помогут справиться с сухостью глаз, вызванной кондиционерами и отопительными системами. Следите за освещением, работайте только при мягком, рассеянном свете, избегайте слишком ярких ламп. Наконец, ежегодно проходите регулярные осмотры у врача-офтальмолога, даже если жалоб на зрение нет», — резюмировала врач.
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В Балашихе в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс
24 сентября 2024, 20:31

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Балашихе построят воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом. Объект будет расположен в микрорайоне Алексеевская роща, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На территории образовательного комплекса разместится блок школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места отдыха и прогулок малышей. Будет проведено комплексное озеленение. Открыть новый объект образования планируется в 2027 году», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, возведение комплекса включено в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас завершена проработка земельного участка. Идёт подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

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#образование
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#школа
#детский сад
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#московская область
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Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в Петербурге открыл сезон
24 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/SergeyVButorin

23 сентября Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в Петербурге открыл сезон. Накануне оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело представил петербуржцам проект «Пушкин глазами иностранцев».
По словам Мастранджело, на Западе Пушкина знают довольно хорошо.

«Думаю, что для любого русского дирижера, а я уже русский дирижер, родившийся в Италии, Пушкин – важнейший поэт и писатель. Пушкин – не только «Пиковая дама», это еще «Борис Годунов» и «Русалка», «Руслан и Людмила» и «Золотой петушок», «Евгений Онегин» и «Моцарт и Сальери». Я думаю, мы лишились бы, наверное, 30% оперного репертуара, если бы Пушкина не было. Мы очень благодарны ему за все», – рассказал он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, оркестр «Северная симфония» через неделю сыграет совершенно другую программу в Концертном зале Мариинского театра. Там будут исполнены увертюра Берлиоза «Римский карнавал», Второй фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля. При этом симфонический сезон у оркестра еще впереди.

Мастранджело отметил, что играть там – одно удовольствие.

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Стало известно о новых штрафах за выгул собак без намордника
Юрист Русяев: за выгул собак без намордника планируют ввести штраф до 1,5 тысяч
24 сентября 2024, 20:07

Фото: iStock/alexei_tm

За выгул собак без поводка или намордника планируют ввести штраф от 500 до 1500 рублей, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. По его словам, штрафы также появятся за содержание чрезмерного количества собак в неположенных местах, неубранные «последствия выгула» в общественных местах.
«Важно отметить, что предложенные меры касаются не только нарушений правил выгула собак, но и других аспектов содержания домашних животных. Например, под действие закона могут попасть случаи использования животных в коммерческих целях без соответствующего разрешения или содержание чрезмерного количества питомцев в условиях, не соответствующих санитарным нормам», — рассказал он в беседе с «Известиями».
Русяев добавил, что в России уже есть закон «Об ответственном обращении с животными», но у него есть существенная проблема — он не определяет четких санкций за нарушение правил.
«Новый законопроект призван заполнить этот пробел в законодательстве. Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.50, которая будет регулировать ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных», — объяснил юрист.
Согласно законопроекту, в стране начнет действовать дифференцированный подход к штрафам для нарушителей с домашними питомцами. Первый штраф — от 500 до 1500 рублей, второй — от 3000 до 5000 рублей, что заметно будет бить по карману безответственных владельцев животных. Для предпринимателей соответствующие санкции составят от 1500 до 3000 рублей, повторно — от 5000 до 10000 рублей.

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В Подмосковье за неделю отремонтировали девять светофоров
24 сентября 2024, 20:06

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На региональных дорогах Московской области за неделю провели ремонт девяти светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светофоров на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха; ул. Ленина в микрорайоне Москвич города Лобня; ул. Калининградской в Королёве, Старошереметьевском шоссе в Химках; Новом бульваре в Долгопрудном; Осташковском шоссе в СНТ Эра городского округа Мытищи, а также на дороге у деревни Кузнецово Раменского городского округа», – пояснили в ведомстве.
Неисправные вызывные кнопки светофоров отремонтировали в микрорайоне Болшево Королёва и в посёлке Малаховка городского округа Люберцы. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим зелёного света для пешеходов.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, обследование дорожной сети проводится каждую неделю в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения. Это светофоры, ограждения, освещение, знаки и искусственные неровности.

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#московская область
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В Подмосковье из-за тёплого сентября второй раз за сезон зацвела сирень
24 сентября 2024, 19:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дзержинский

В Дзержинском в конце сентября вновь зацвела сирени. Фотографиями делятся в соцсетях жители городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Природный феномен заметили в районе верхнего пруда, рядом с Николо-Угрешским монастырём. На фото видно, что зеленой листвы на кустах осталось совсем мало, но при этом верхушки увенчаны цветами. Сентябрьское цветение сирени – редкость для наших широт», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе дзержинцев поразил цветущий жасмин на улице Лесной.
«Но если появившиеся в сентябре белоснежные цветы жасмина можно списать на особенности сорта, то цветение сирени в это время года горожане назвали чудом природы. Они подметили тот факт, что куст сирени в городе зацвёл напротив стен святой обители в годовщину битвы на Куликовом поле», – добавили в администрации.
Все, кто знаком с историей монастыря, знают, что благоверный князь Дмитрий Донской повелевал основать обитель после победы на Куликовом поле.

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«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени
Мединский: продолжительность образования в России должна быть сокращена
24 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/SeventyFour

В будущем продолжительность образования в РФ должна быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Мединский отметил, что это коснется школьного, среднего специального и высшего образования. По его словам, одиннадцать лет обучения являются непозволительной роскошью.

Помощник российского лидера добавил, что в дальнейшем образование должно быть спрессовано, чтобы можно было как можно раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособным.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в РФ, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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