В Подмосковье в шестой раз определят лучшего электромонтёра

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтёров в шестой раз открылись в подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго». 10 команд филиалов пройдут испытания на учебном полигоне в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
«В соревнованиях участвуют команды из пяти человек. Энергетикам предстоит пройти шесть испытаний по нескольким видам задач. Они связаны с профилактикой травматизма и повышением профессиональной подготовки работников, обслуживающих электроустановки распределительных сетей Московской области», – уточнили в пресс-службе.Среди заданий – проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока в траншее кабельной линии и оказание первой помощи, определение места повреждения линии, тушение пожара на подстанции и многое другое.
Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.
Прямой репортаж с соревнований можно посмотреть на странице Мособлэнерго в соцсети «ВКонтакте».
Читайте также:
Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников
Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий
Приём заявок на конкурс от проекта «ТопБЛОГ» продлили до 1 октября
Лора Луганская