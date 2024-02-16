Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

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Мотострелки из 1-й гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», отразили атаку Вооруженных сил Украины на направлении в Купянском районе.
Об этом сообщили представители министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Сообщается, что противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск ночью.
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«Был последний час нашей смены. Один из наших часовых на посту оперативно сообщил о наблюдении движения, но не мог определить его природу. Я поднялся на наблюдательный пункт и увидел группу целей, которые двигались очень медленно и практически не выделялись в тепловизоре. Позже стало ясно, что они использовали специальные укрытия, чтобы не быть замеченными», — рассказала старший наблюдательного поста с позывным «Мара».
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Артем Кузьмин