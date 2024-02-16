ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

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В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.
По их словам, огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 «Гиацинт-С» из группировки «Центр» совместно с расчетом беспилотника «Орлан-10» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией украинских вооруженных сил.
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