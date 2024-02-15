«За деньги – да»: Офис Зеленского придумал, как заработать на уклонистах

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Офис президента Украины Владимира Зеленского планируют брать плату с компаний за отсрочку сотрудников от военной службы, об этом сообщает «Укррудпром».
«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — сообщил автор статьи.
Модель, разработанная в Раде отличается от президентской более высокими взносами, однако, в обоих случаях полученные таким образом средства планируют пустить на улучшение военного потенциала украинской армии.
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Евгения Парфентьева