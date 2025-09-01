Достижения.рф

Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

В центре столицы произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. На Москворецкой набережной, недалеко от парка «Зарядье», водитель мотоцикла потерял управление и на высокой скорости врезался в бордюр.



От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия экстренных служб.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В настоящее время устанавливаются все детали и причины случившегося.

