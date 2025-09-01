Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

01 сентября 2025, 16:38

Мотоциклист погиб в ДТП на Москворецкой набережной в центре Москвы

Фото: Istock / NanoStockPhoto

В центре столицы произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. На Москворецкой набережной, недалеко от парка «Зарядье», водитель мотоцикла потерял управление и на высокой скорости врезался в бордюр.