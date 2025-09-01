Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы
Мотоциклист погиб в ДТП на Москворецкой набережной в центре Москвы
В центре столицы произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. На Москворецкой набережной, недалеко от парка «Зарядье», водитель мотоцикла потерял управление и на высокой скорости врезался в бордюр.
От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия экстренных служб.
На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
В настоящее время устанавливаются все детали и причины случившегося.
