Россиянин пытался остановить желавшую уйти возлюбленную и жестоко поплатился

01 сентября 2025, 16:25

В Воронеже шесть лет колонии дали женщине, вонзившей нож в шею сожителя

Фото: iStock/zoka74

В Воронеже женщине дали шесть лет колонии за попытку расправы над сожителем. Об этом сообщает региональный следком.





По версии следствия, все произошло 14 декабря прошлого года в общежитии на улице Лихачева. Устав от алкогольной зависимости своего сожителя, женщина намеревалась навсегда от него уйти. Однако тот воспротивился и стал мешать ей собирать вещи. Тогда обвиняемая схватила нож и вонзила его в шею потерпевшего.



Довести преступный умысел до конца ей не удалось — лезвие отломилось. Кроме того, на шум сбежались соседи. Благодаря своевременной помощи врачей мужчина выжил. Его экс-возлюбленную признали виновной по статье о покушении на убийство.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает ведомство.