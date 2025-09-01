В Оренбурге мигранты ворвались в дом и избили его жильцов камнями и арматурой
В Оренбурге толпа мигрантов ворвалась в жилой дом и избила его обитателей камнями и арматурой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Полиция проводит проверку.
В издании пишут, что конфликт начался после простого замечания. Юный мигрант на мопеде чуть не сбил местного жителя, за что получил замечание. Ему это не понравилось, и он вместе с сообщниками ворвался в дом к мужчине и начал его избивать. Толпа калечила не только обидчика, но и других жильцов дома, причем использовала для этого камни, трубы и арматуру.
