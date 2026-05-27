Мотоциклистам рассказали, как действовать при встрече с животным на дороге

27 мая 2026, 18:52

Автоэксперт Ладушкин: даже маленькое животное может уронить мотоциклиста

Фото: iStock/Jack Smith

Даже маленькое животное, попавшее под колеса мотоцикла, может спровоцировать падение. Об этом предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





Он подчеркнул, что столкновение с животным на дороге может привести к падению, которое на высокой скорости может стать фатальным. Лучшим способом избежать столкновения, по словам Ладушкина, является движение с правильной скоростью, особенно там, где есть риск встречи с дикими животными. В случае опасности будет шанс затормозить.



Эксперт также посоветовал не объезжать животное без торможения, поскольку зверь может в страхе начать метаться в разные стороны и зацепить мотоцикл.





«Существует распространённое заблуждение — если столкновения не избежать, нужно положить мотоцикл во время движения. Но если положить мотоцикл, водитель продолжит катиться вперёд, не имея малейшей возможности повлиять на своё движение. Порой падение и правда кажется неизбежным, но нужно, пока есть возможность, тормозить и сбрасывать скорость», — пояснил Ладушкин в разговоре с RT.