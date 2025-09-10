«Моветон»: российская эскортница высказалась о сексе за iPhone
Эскортница Полина Vogue назвала моветоном секс за iPhone
С выходом нового iPhone 17 культ популярного смартфона как символа «дорогого подарка» окончательно утратил актуальность. Об этом Life.ru рассказала эскортница и актриса фильмов для взрослых Полина Vogue.
По словам Полины, «спать за iPhone» – выражение, которое раньше часто использовалось в шуточном или критическом контексте, сегодня стало признаком дурного тона.
«Сегодня iPhone уже далеко не тот дефицитный объект желания, каким он был раньше. Это значит, что «спать за iPhone» – выражение, которое раньше использовалось в шутках или критике, сейчас уже утратило актуальность. Одним словом, спать за такой девайс сейчас – моветон», – уточнила девушка.Тем не менее, сразу после анонса флагманского устройства многие представительницы «индустрии» включили iPhone 17 в свои виш-листы или оформили предзаказы. Однако, как подчёркивает Полина Vogue, сам смартфон уже воспринимается не как цель, а как бонус, чаевые. Сейчас же, по её словам, ценятся такие подарки как автомобили, недвижимость и NFT-активы в Telegram-каналах.
Накануне, 9 сентября, корпорация Apple провела ежегодную презентацию в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди ключевых новинок – iPhone 17, улучшенные AirPods Pro 3 с функцией перевода в реальном времени и измерением пульса, а также обновлённые смарт-часы и программное обеспечение.
В эпоху, когда смартфоны больше не вызывают ажиотаж, даже в сфере эскорта происходят сдвиги – теперь «дорогой подарок» должен быть действительно дорогим, а не просто новым гаджетом.