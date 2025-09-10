«Моветон»: российская эскортница высказалась о сексе за iPhone

10 сентября 2025, 18:31

Эскортница Полина Vogue назвала моветоном секс за iPhone

Фото: iStock/Motortion

С выходом нового iPhone 17 культ популярного смартфона как символа «дорогого подарка» окончательно утратил актуальность. Об этом Life.ru рассказала эскортница и актриса фильмов для взрослых Полина Vogue.





По словам Полины, «спать за iPhone» – выражение, которое раньше часто использовалось в шуточном или критическом контексте, сегодня стало признаком дурного тона.





«Сегодня iPhone уже далеко не тот дефицитный объект желания, каким он был раньше. Это значит, что «спать за iPhone» – выражение, которое раньше использовалось в шутках или критике, сейчас уже утратило актуальность. Одним словом, спать за такой девайс сейчас – моветон», – уточнила девушка.