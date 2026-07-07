«Вы не знаете всего»: мать, поставившая сына на колени в Москве, призвала не осуждать ее

07 июля 2026, 21:34

Мать, поставившая ребенка на колени в Москве, заявила, что дети ее обожают

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Яна Хомутова, которая поставила сына на колени и заставила целовать руки и ноги в Москве заявила, что дети ее обожают, а муж во всем поддерживает.





Напомним, в Сети распространилось видео, как некая женщина с коляской заставила мальчика встать на колени, извиниться и поцеловать ей ноги. Позже стало известно, что это был ее сын. Сама москвичка считает, что ничего вопиющего не произошло.





«Ситуация, конечно, вышла некрасивая. Может быть, для посторонних она выглядит слишком чрезмерной, но я за себя знаю, что моя совесть спокойна и дети меня обожают», — сказала Хомутова в интервью Москве 24.