Мать убила 12-летнего сына-инвалида в российском городе

07 июля 2026, 11:50

Мать заподозрили в убийстве ребенка-инвалида в Благовещенске

Фото: istockphoto/blinow61

Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы областного центра, которую подозревают в расправе над собственным несовершеннолетним сыном. Трагедия произошла в одной из квартир в Благовещенске.