Мать убила 12-летнего сына-инвалида в российском городе
Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы областного центра, которую подозревают в расправе над собственным несовершеннолетним сыном. Трагедия произошла в одной из квартир в Благовещенске.
По данным следствия, тело мальчика без признаков жизни обнаружил сожитель матери. Известно, что погибший являлся лежачим инвалидом, ему было 12 лет.
В ходе осмотра места происшествия следователи также обнаружили на балконе тело кошки — животное, по предварительным данным, погибло от рук той же женщины. Отмечается, что подозреваемая страдает психическим расстройством.
Следователи уже заявили ходатайство об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия и судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
Читайте также: