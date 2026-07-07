В Приамурье мать убила собственного ребёнка
В Амурской области возбуждено уголовное дело после убийства 12‑летнего мальчика. Подозреваемой выступает мать ребёнка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Тело мальчика нашли вечером 6 июля в квартире одного из городских домов. Женщину задержали, а в суд уже направили ходатайство о её заключении под стражу.
По данным ведомства, дело завели по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Мотивы и обстоятельства преступления правоохранительные органы не раскрывают.
Ранее жительницу Австралии задержали по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына. На допросе женщина заявила, что хотела съесть труп ребёнка.
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