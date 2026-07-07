Мать найденной мертвой в Ачинске пятилетней девочки обнаружили в Новосибирске
В Новосибирске обнаружили женщину, находившуюся в федеральном розыске по делу об исчезновении своей пятилетней дочери в Красноярском крае. Об этом пишет SHOT.
Напомним, тело ребёнка нашли ранее в Ачинске. Расстояние между городами составляет около 630 километров. Местонахождение подозреваемой удалось установить при содействии местных жителей. В ближайшее время её доставят в следственный комитет для проведения допроса.
Как сообщалось до этого, мать и дочь пропали в Красноярском крае неделю назад. В полицию обратился супруг пропавшей женщины, который пояснил, что она уже уходила из дома и раньше, однако тогда он не заявлял об этом в правоохранительные органы.
По данным источника, следствие рассматривает версию о возможной причастности матери к гибели ребёнка. Расследование продолжается.
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