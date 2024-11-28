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Мозаичист из Дубны закончил работу над серией икон для звонницы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дубненский мозаичист Михаил Поляков завершил создание серии икон для звонницы, посвященной Кимрским новомученикам: настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Освящение этой святыни запланировано на 29 ноября. Восстановление часовни-звонницы началось в 2023 году благодаря усилиям местных жителей Б. В. Бекиньева и А. В. Саварина, получивших благословение митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Поляков прославился своими работами, которые украшают набережную Волги и другие значимые места города, восхищая зрителей своей утонченностью и красотой. В этом году он также восстановил мозаики знаменитой французской художницы Нади Леже, которые теперь украшают площадь перед ДК «Мир» и стали одной из главных достопримечательностей Дубны.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

20 мозаичных панно Нади Леже были привезены в Дубну в 1974 году. Все они были созданы во Франции и стали частью 65 работ, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в пригороде Парижа — Малакоффе. После выставки 60 мозаик были подарены Надей Советскому Союзу. На сегодняшний день сохранилось лишь 14 из них.

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#художник
#икона
#подмосковье
Расписание на Ленинградском направлении изменится с 29 ноября по 2 декабря
28 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 29 ноября по 2 декабря из-за работ по модернизации станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда временно отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участке Москва – Тверь – Москва, а у ряда электричек сократят число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
#электрички
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В Подмосковье рассказали о методах плавного перехода ребенка из детского сада в школу
28 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство образования Московской области

В 2022 году стартовал региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» для дошкольных образовательных учреждений. Цель проекта — обеспечить плавный переход детей от дошкольного образования к школьному. С 2023 года все образовательные учреждения Московской области, работающие по программам дошкольного образования, стали участниками проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
В течение года проводились обучающие вебинары с практическими занятиями и очные семинары, в которых участвовали более 2 тысяч воспитателей.

27 ноября 2024 года прошёл заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта „Предшкола“». На нём обсуждали потребности и пожелания при составлении списка предметно-развивающей среды на 2025 год и проводили мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Некоторые успешные практики проекта «Предшкола»: «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Они направлены на индивидуальный подход к каждому ребёнку, развитие коммуникативных навыков, самостоятельности и креативности.

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#воспитатели
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Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников
Блогер Лебедев заявил, что принял сотрудника полиции за телефонного мошенника
28 ноября 2024, 10:31

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял сотрудников полиции за телефонных мошенников. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в один из дней ему позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лебедев решил не продолжать разговор и повесил трубку. Дизайнер объяснил, что представители госорганов не звонят по телефону.

После этого ему позвонили еще раз с другого номера. Когда Лебедев взял трубку, то услышал тот же голос, сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Через некоторое время неизвестный написал ему в мессенджере с просьбой выйти на связь. Блогер добавил его в черный список.

«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: "Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?"», — рассказал дизайнер.

Звонок от настоящих полицейских очень тяжело отличить от звонка мошенника, добавил Лебедев. Он заключил, что представителям госструктур необходимо дополнительно сообщать людям о звонке.

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Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»
28 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/Sitikka

Житель Краснодара Султан, который помог организовать эвакуацию пассажиров из горящего самолета Superjet в Анталье, рассказал, что обратился за помощью авиакомпании «Азимут», но получил отказ. Об этом пишет РИА Новости.
Из-за ЧП Султан опоздал на пересадку до Египта. Он пытался добиться помощи от «Азимута» в решении данного вопроса, но безуспешно.


«Они сказали, что "мы здесь ни при чем", что "ничем не можем вам помочь". И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», — рассказал Султан.

Однако, по его словам, он неоднократно звонил в «Азимут», но добиться ничего не смог. Он отметил, что авиакомпания обеспечила питанием пассажиров загоревшегося самолета, пока они ждали свой багаж в аэропорту, но еды на всех не хватило.

«Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», — добавил мужчина.

В Египет он все же улетел с помощью местного жителя, который дал ему наличные деньги в обмен на перевод.

Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

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Загруженность подмосковных дорог утром 28 ноября составила пять баллов
28 ноября 2024, 10:17

Фото: iStock/Sitikka

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 28 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал миллион автомобилей, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Сергиевом Посаде снесли 107-летний аварийный дом
28 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный аварийный жилой дом, построенный в 1917 году, снесли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом находился в районе жилой застройки, вблизи центра города. Общая площадь здания составляла 107 квадратных метров. В 2013 году дом был признан аварийным, спустя десять лет — в 2023 году — жильцов из расположенных там двух квартир расселили. Опустевшее строение начало активно разрушаться и его включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В октябре текущего года дом снесли. В настоящее время участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Сергиево-Посадского округа ещё не приняла.

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#мособлархитектура
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В Подмосковье поставили на кадастр заповедник-болото
28 ноября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Охранную зону памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» поставили на кадастровый учёт, заповедник расположен на территории сельского поселения Ильинское городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Общая площадь охранной зоны составляет 15 гектаров, там находятся болота, смешанные леса и луговые комплексы. Теперь информацию о границах охранной зоны с разрешёнными видами деятельности можно узнать по публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении.
На территории заповедника «Ключевое болото Кольчиха» обитают такие редкие виды флоры и фауны, как пустельга, лютик длиннолистный, пальчатокоренник Фукса, колокольчик широколистный, волчеягодник обыкновенный, синюха голубая и земляника мускусная.

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#экология
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На госуслугах Подмосковья упростили оформление согласий владельцем автомобильных дорог
28 ноября 2024, 09:31

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На региональном портале обновлена услуга оформления разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, ремонт пересечений и примыканий к региональным дорогам, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями. Это позволяет сделать процесс получения услуг комфортнее и быстрее, снизить количество отказов, ускорить рассмотрение заявлений», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках оптимизации процесса внедрили автоматическое формирование договоров с АО «Мособлгаз» и автозаполнение данных подписанта со стороны АО «Мособлгаз» при выборе филиала на региональном портале.

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#подмосковье
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#услуги
#госуслуги
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В Щёлкове пройдёт фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ
28 ноября 2024, 09:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

30 ноября в городском округе Щёлково состоится ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии примут участие мальчики и девочки из воскресных школ Московской епархии 2011–2015 годов рождения, представляющие благочиния и крупные приходы Московской епархии.

Программа фестиваля включает восемь дисциплин: весёлые старты, мини-футбол, городошный спорт, комбинированную легкоатлетическую эстафету, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

Фестиваль пройдёт 30 ноября 2024 года в спортивном комплексе «Подмосковье» по адресу: Московская область, Щёлково, улица Краснознамёнская, дом 24.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Церемония открытия состоится в 11:00, соревнования будут проводиться с 11:20 до 14:20, а награждение победителей запланировано на 14:30–15:00.

Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области организован Министерством физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальным отделом по координации миссионерской и молодёжной деятельности Московской митрополии Русской православной церкви и администрацией городского округа Щёлково.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ограничение по возрасту — 0 .


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