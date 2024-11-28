Мозаичист из Дубны закончил работу над серией икон для звонницы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Дубненский мозаичист Михаил Поляков завершил создание серии икон для звонницы, посвященной Кимрским новомученикам: настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Освящение этой святыни запланировано на 29 ноября. Восстановление часовни-звонницы началось в 2023 году благодаря усилиям местных жителей Б. В. Бекиньева и А. В. Саварина, получивших благословение митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.
Поляков прославился своими работами, которые украшают набережную Волги и другие значимые места города, восхищая зрителей своей утонченностью и красотой. В этом году он также восстановил мозаики знаменитой французской художницы Нади Леже, которые теперь украшают площадь перед ДК «Мир» и стали одной из главных достопримечательностей Дубны.
20 мозаичных панно Нади Леже были привезены в Дубну в 1974 году. Все они были созданы во Франции и стали частью 65 работ, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в пригороде Парижа — Малакоффе. После выставки 60 мозаик были подарены Надей Советскому Союзу. На сегодняшний день сохранилось лишь 14 из них.
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Поляков прославился своими работами, которые украшают набережную Волги и другие значимые места города, восхищая зрителей своей утонченностью и красотой. В этом году он также восстановил мозаики знаменитой французской художницы Нади Леже, которые теперь украшают площадь перед ДК «Мир» и стали одной из главных достопримечательностей Дубны.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
20 мозаичных панно Нади Леже были привезены в Дубну в 1974 году. Все они были созданы во Франции и стали частью 65 работ, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в пригороде Парижа — Малакоффе. После выставки 60 мозаик были подарены Надей Советскому Союзу. На сегодняшний день сохранилось лишь 14 из них.
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Дайана Хусинова