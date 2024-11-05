В Кашире освятили установленный в память о казаках поклонный крест

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Поклонный крест, установленный в Кашире в память о казаках и их семьях, погибших в годе репрессий и боёв, освятили, церемония состоялась 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы отдали дань уважения героическому прошлому каширской земли, установили и освятили памятный поклонный крест. Это одновременно и наше послание нашим потомкам. Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Ермак» наравне со взрослыми помогали в изготовлении и установке креста. Им будет, что рассказать их детям», — сказал атаман хутора «Георгиевский» Московского казачьего округа «Всевеликое войско Донское» Сергей Радьков.Шестиметровый поклонный крест расположен на пересечении Каширского проспекта и 1-й Дзержинской улицы. Освящение креста провёл священник Валерий Сосковец.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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