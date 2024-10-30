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«Может спровоцировать»: Диетолог Богданова рассказала, кому нельзя употреблять бобовые

Диетолог Богданова: бобовые могут спровоцировать обострение болезней ЖКТ
Фото: iStock/monticelllo

Фото: iStock/monticelllo

Мода на здоровый образ жизни и правильное питание обратила внимание людей растительную пищу: горох, фасоль, чечевицу, нут. Но многие стали мысль категорично, заменяя этими продуктами мясо. Не скажется ли это на здоровье?
Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с «Радио 1» сообщила, что насчет замены мяса бобовыми существует несколько мнений.
«В бобовых много белка и полезных аминокислот до 20%, и с этой точки зрения — да, заменить можно. Также там много клетчатки и микроэлементов. В них нет таких продуктов распада, как от животного белка. Но есть нюансы, которые возникают, например, с жирорастворимыми витаминами, которые без насыщенного жира никак не усваиваются. Например, витамин B12. Еще есть понятие терморегуляции, с мясом мы получаем большое количество жира, растительные продукты не дают такой терморегуляции. Нужно тогда контролировать определенные микро и макроэлементы, нутриенты, которые не поступают из растительного белка, потому что это может вызвать последствия», — объяснила эксперт.



По ее словам, заменить мясо бобовыми на 100% невозможно, но если по серьезным физиологическим, духовным, религиозным, ментальным принципа вы не можете есть мясо, то справиться можно. Если такой проблем нет, то мясо стоит оставить в рационе.

Зоя Богданова рассказала, кому нежелательно употреблять бобовые.
«Если есть заболевания с желудочно-кишечным трактом, то не стоит. Если у вас сложности с ферментацией, кислотностью, с большим количеством растительной пищи, сложно переваривается клетчатка, есть некомфортное газообразование. Бобовые могут спровоцировать все это и обострить болезни. Несмотря на всю свою полезность, они считаются тяжелым продуктом», — заключила эксперт.

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«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
30 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Chagin

Пользователям «Госуслуг», которые зарегистрировали свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, предложили поменять почтовый адрес, перенеся его на любые другие платформы. Соответствующие уведомления начали получать пользователи портала.
В сообщении «Госуслуг» утверждается, что накануне Google ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Уточняется, что по этой причине портал не может гарантировать работу данной функции для ранее созданных аккаунтов.

Россиянам предлагается заменить почту в настройках личного кабинета пользователя. Например, одним из таких вариантов может стать сервис @xmail.ru от отечественной компании VK, который уже интегрирован с порталом.

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Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
30 октября 2024, 19:10

Фото: iStock/gpointstudio

Исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
При этом более терпимыми к стрессу оказались женщины.

Как передаёт Газета.ру, среди факторов стресса на работе респонденты назвали слишком большой объём задач, конфликты в коллективе, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы, а также отсутствие реальных выходных, обратной связи от начальства, внятного ТЗ и т. д.

Директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Станислав Скуйбеда отметил, что в коллективе начальника лидером делают определённые качества. К ним он отнёс в том числе умение поддерживать культуру обратной связи и признавать успехи своей команды, способствование развитию коллектива, а также честность и открытость.

«Настоящий лидер – тот, за кем идут не из-за статуса, а из уважения. В офисе или на удаленке правила одинаковы: если вы хотите быть уважаемым – ведите за собой. Лидерство – это не должность, а набор действий. Прозрачность, поддержка, развитие и признание – вот что делает вас руководителем, которым гордятся. Будьте тем, кто ведет за собой, а не просто командует», – подытожил в беседе с RuNews24.ru Скуйбеда.

Ранее благодаря данным сервиса «Авито Работа» стало известно, что спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.

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#развитие
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Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства нового здания полиции
30 октября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов и директор Управления строительства Юрий Головковкин проверил ход возведения нового здания полиции на улице 1-ой Дзержинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас МУП «Теплосеть» прокладывает сети к блочно-модульной котельной, которая будет снабжать теплом новое здание. Уже выполнены работы по прокладке трубопровода отопления и по врезке в магистральный трубопровод.
«В ближайшее время «Теплосеть» планирует подключить временную передвижную дизельную котельную для подачи тепла. Её мощность составит 2,0 МВт», – сообщил Шувалов.
Как отметили в администрации, строительство здания полиции близится к завершению.

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#полиция
#теплоснабжение
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#московская область
#котельная
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Названа лучшая незамерзайка на зимний период
Автоэксперт Колодочкин заявил о преимуществах метаноловой незамерзайки
30 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/Natalya Ugryumova

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что для зимнего периода лучше всего подходит для автомобиля незамерзающая жидкость на основе метанола.
«Сегодня в России официально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта. Он хуже всего подходит для использования, так как имеет неприятный запах и у нее ухудшается вязкость при температуре -20°C. Метанол же во все времена был разрешен в холодных странах Скандинавии, а также Канаде», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

До этого кузбасских водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах региона. Так, ещё с утра на некоторых трассах выпал снег, а также было зафиксировано ухудшение видимости. Сотрудники ГИБДД Кузбасса попросили автомобилистов снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями, отказываться от резких манёвров и обгонов.

«Быть предельно внимательными и осторожными!» — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД.

Ранее подмосковным водителям рекомендовали не затягивать со сменой летней резины на зимнюю.

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Москвичу удалось купить сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за каждый
Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro 14 всего за тысячу рублей
30 октября 2024, 17:54

Фото: iStock/Wirestock

Россиянин Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 руб., несмотря на их рыночную стоимость порядка 600 тыс. руб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В один из дней Денис увидел в интернете рекламу ноутбуков Apple за 369 рублей. Мужчина перешел по ссылке, оплатил заказ, однако технику ему так и не доставили.

Россиянин решил обратиться к маркетплейсу, но позже выяснилось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения, пояснив, что реальные цены на MacBook Pro 14 составляют от 140 до 320 тысяч рублей.

Денис решил отстаивать свои права и обратился в суд, который встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца продать мужчине три ноутбука по ранее заявленной цене 369 рублей за каждый.

Представители компании сообщили, что таких моделей у них нет, но адвокат Дениса доказал наличие этой техники в других интернет-магазинах. В итоге продавец предоставил ему три MacBook Pro 14, общая сумма которых составила 1107 рублей.

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В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
30 октября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Вакансии для людей с инвалидностью – не обязательно монотонный труд. Есть и необычные предложения о работе, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Среди них – разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен», – отметили в пресс-службе.
Там назвали трудоустройство жителей с инвалидностью одним из важных направлений в сфере занятости в Московской области. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливают квоту в 2% для приёма на работу инвалидов.
«В нашем регионе – порядка 15 тыс. квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Заняты уже более 70% вакансий, это свыше 10 тыс. трудоустроенных инвалидов. Такой подход помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Найти вакансию на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья. Также можно подобрать вариант занятости на портале «Работа в России». по ссылке. Сегодня там размещено более 1,3 тыс. вакансий для инвалидов.

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Россиянам предложили интересный метод борьбы со стрессом
Психолог Хакимов рекомендовал смотреть трансляции с животными из зоопарка
30 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Tim Pennington

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявил, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.
«Созерцание животных может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку. Есть исследования, которые показывают, что просмотр подобных роликов и видео помогает повысить продуктивность, понизить уровень стресса, переключить и сконцентрировать внимание в течение дня. Кроме роликов из соцсетей в общем доступе прямая трансляция из Московского зоопарка, где в режиме реального времени можно понаблюдать за жизнью его обитателей», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Хакимов.

А психолог Дарья Дугенцова заявила о негативных последствиях мнительности для человека.

«Перегрузка нервной системы, психологическое состояние может оставлять желать лучшего. Всё это за счёт того, то, что может появляться депрессивное состояние или тревожное расстройство. Всё это может сформироваться за счёт того, что человек мнительный», — прояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.

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В Подмосковье с начала года устранили свыше 11 тыс. нарушений обслуживания МКД
30 октября 2024, 17:47

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Единую диспетчерскую службу Московской области регулярно поступают жалобы от жителей на проблемы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов (МКД), сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За последние 10 месяцев сотрудники управляющих компаний обработали 11 385 обращений жильцов, касающихся эксплуатации и содержания общего имущества дома

Общее имущество включает в себя инфраструктуру МКД, предназначенную для обслуживания жилых помещений, такую как лестничные клетки, чердаки, подвалы, инженерные коммуникации, входные группы и другое.

Наибольшее количество заявок за текущий период было связано со следующими проблемами:

  • уборка мест общего пользования (МОП);
  • устранение затопления подвалов;
  • восстановление освещения в подъездах;
  • ремонт лифтов;
  • устранение протечек крыш.
В Единую диспетчерскую службу региона поступают сообщения как о текущих проблемах, так и об аварийных ситуациях. В первом случае обращения обрабатываются в течение суток, а во втором — в течение 30 минут.

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#подмосковье
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Подмосковным коммунальщикам передали ключи от 72 самосвалов
30 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Специалисты коммунальных служб муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья в преддверии зимы получили ключи от самосвалов. Всего Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 72 единицы этой техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вручение прошло в городском округе Химки. Оттуда техника отправилась в 16 городских округов – Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Истра, Кашира, Коломна, Котельники, Краснознаменск, Ленинский и Лобня.
«В отличие от прошлого года, сейчас мы сделали упор на закупку универсальных единиц техники. Это самосвалы, экскаваторы-погрузчики, тракторы и средства малой механизации. Закупленный транспорт упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, технический парк Подмосковья пополнятся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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#московская область
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Подмосковье ищет медработников