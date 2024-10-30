«Может спровоцировать»: Диетолог Богданова рассказала, кому нельзя употреблять бобовые

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Мода на здоровый образ жизни и правильное питание обратила внимание людей растительную пищу: горох, фасоль, чечевицу, нут. Но многие стали мысль категорично, заменяя этими продуктами мясо. Не скажется ли это на здоровье?
Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с «Радио 1» сообщила, что насчет замены мяса бобовыми существует несколько мнений.
По ее словам, заменить мясо бобовыми на 100% невозможно, но если по серьезным физиологическим, духовным, религиозным, ментальным принципа вы не можете есть мясо, то справиться можно. Если такой проблем нет, то мясо стоит оставить в рационе.
Зоя Богданова рассказала, кому нежелательно употреблять бобовые.
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«В бобовых много белка и полезных аминокислот до 20%, и с этой точки зрения — да, заменить можно. Также там много клетчатки и микроэлементов. В них нет таких продуктов распада, как от животного белка. Но есть нюансы, которые возникают, например, с жирорастворимыми витаминами, которые без насыщенного жира никак не усваиваются. Например, витамин B12. Еще есть понятие терморегуляции, с мясом мы получаем большое количество жира, растительные продукты не дают такой терморегуляции. Нужно тогда контролировать определенные микро и макроэлементы, нутриенты, которые не поступают из растительного белка, потому что это может вызвать последствия», — объяснила эксперт.
По ее словам, заменить мясо бобовыми на 100% невозможно, но если по серьезным физиологическим, духовным, религиозным, ментальным принципа вы не можете есть мясо, то справиться можно. Если такой проблем нет, то мясо стоит оставить в рационе.
Зоя Богданова рассказала, кому нежелательно употреблять бобовые.
«Если есть заболевания с желудочно-кишечным трактом, то не стоит. Если у вас сложности с ферментацией, кислотностью, с большим количеством растительной пищи, сложно переваривается клетчатка, есть некомфортное газообразование. Бобовые могут спровоцировать все это и обострить болезни. Несмотря на всю свою полезность, они считаются тяжелым продуктом», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева