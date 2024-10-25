Учёные назвали продукт, который способствует развитию рака

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Учёные из Сингапура выявили механизм, который связывает чрезмерное употребление красного мяса и колоректальный рак.
Колоректальный рак — опасное заболевание, часто приводящее к смерти. Он приводит к поражению толстой и прямой кишки. Исследователи уже давно выявили, что риски возникновения болезни связаны с образом жизни человека, в особенности влияет питание и степень физической активности. Новые исследования по данной теме показали, что наличие в красном мясе железа. Оно активирует фермент, который способствует прогрессированию онкологического заболевания.
Сингапурские ученые отметили, что если заблокировать фермент теломеразы, то можно избежать развития болезни. Такое открытие будут учитывать при разработке нового подхода в лечении колоректального рака.
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