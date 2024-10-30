Видновский эндокринолог Калошина раскрыла пользу чёрного хлеба при атеросклерозе

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Ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.
Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
Она добавила, что чёрный хлеб полезнее белого и с точки зрения пищевой ценности. Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Они помогают испытывать чувство насыщения, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, способствуют росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой, отметила врач.
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«Такой хлеб содержит чуть больше полезного жира, чем белый, поскольку зерно тёмной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, помогают снизить риски развития атеросклероза, уменьшают инсулинорезистентность, частично снимают воспалительные процессы в организме», – сказала Калошина.
Она добавила, что чёрный хлеб полезнее белого и с точки зрения пищевой ценности. Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Они помогают испытывать чувство насыщения, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, способствуют росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой, отметила врач.
«Выбирая вид чёрного хлеба, нужно помнить, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкуса. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые тоже содержат сахара другого вида, – например, солод. Семечки и сухофрукты, которые иногда добавляют в хлеб, считаются полезной едой. Однако по калорийности хлеб с их содержанием будет выше наполовину от такого же, но без них», – предупредила эндокринолог.По словам Калошиной, также можно попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы. В таком белом хлебе содержание пищевых волокон может сравниться с чёрным. При этом калорийность белого и чёрного хлеба практически одинаковая.
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Лора Луганская