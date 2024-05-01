«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок

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Женщинам с низкой чувствительной может быть не важен размер полового органа партнёра, об этом сообщил сексолог и психотерапевт Андрей Булах, его слова приводит «Мострибуна».
Женщины с низкой чувствительностью могут и вовсе не понять, большой ли пенис у их партнёра, объясняет Булах.
По словам эксперта, дамам с высокой чувствительностью диаметр может быть гораздо важнее, чем длинна. Сам сексолог убеждён, что именно этот критерий гораздо важнее, поскольку половой орган, который в длину достигает больше 16 сантиметров, может доставить женщинам дискомфорт.
В издании также уточнили, что средний размер пениса российского мужчины составляет 13,5 сантиметров. Такой размер может удовлетворить большую часть женщины.
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По словам эксперта, дамам с высокой чувствительностью диаметр может быть гораздо важнее, чем длинна. Сам сексолог убеждён, что именно этот критерий гораздо важнее, поскольку половой орган, который в длину достигает больше 16 сантиметров, может доставить женщинам дискомфорт.
В издании также уточнили, что средний размер пениса российского мужчины составляет 13,5 сантиметров. Такой размер может удовлетворить большую часть женщины.
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Евгения Парфентьева