Американка пробралась ночью к соседям и попыталась устроить секс втроём

Фото: iStock/Viacheslav Peretiatko
В США женщина ночью проникла в дом к соседям и попыталась устроить секс втроём, пишет The Smoking Gun.
Все случилось в американском городе Монро, штат Луизиана. Как рассказал сосед женщины, ночью он услышал стук в дверь.
На пороге стояла незнакомка, затем она оперативно вошла в жилище и «стала пытаться совершать сексуальные действия с ним и его девушкой», следует из полицейского рапорта.
Сосед выгнал злоумышленницу из дома и позвонил в полицию. За это она успела, но прибывшие на место силовики сразу нашли 31-летнюю Шадонну Херд. Ее сосед подтвердил, что приходила именно она.
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На пороге стояла незнакомка, затем она оперативно вошла в жилище и «стала пытаться совершать сексуальные действия с ним и его девушкой», следует из полицейского рапорта.
Сосед выгнал злоумышленницу из дома и позвонил в полицию. За это она успела, но прибывшие на место силовики сразу нашли 31-летнюю Шадонну Херд. Ее сосед подтвердил, что приходила именно она.
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Алёна Самарева