Более 100 полицейских разогнали секс-вечеринку в сауне

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Правоохранители из Германии сорвали секс-вечеринку в сауне. Для проведения операции было задействовано более 100 человек, пишет Bild.
Помимо силовиков в сауну «Пенелопа» нагрянули таможенная служба и министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия.
Всех участников мероприятии проверяли на предмет уплаты налогов, законного нахождения на территории страны.
По итогам рейда полицейские изъяли из клуба несколько игровых автоматов, наркотические вещества и деньги. Кроме того, были инициированы проверки в отношении владельцев сауны.
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Всех участников мероприятии проверяли на предмет уплаты налогов, законного нахождения на территории страны.
По итогам рейда полицейские изъяли из клуба несколько игровых автоматов, наркотические вещества и деньги. Кроме того, были инициированы проверки в отношении владельцев сауны.
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Анастасия Хохлова