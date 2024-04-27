«Можно даже заработать»: Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске

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Приближается сезон отпусков, а значит, самое время планировать свой бюджет и готовиться к путешествию.
Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как сэкономить на этапе планирования отпуска, и назвала несколько действенных способов.
Также специалист отметила, что брать кредит на оплату путёвки нужно с умом.
По словам финансиста, стоит попробовать откладывать деньги на отпуск с помощью вкладов — например, срочный депозит на полгода.
Финансовый план, имеющий своей целью накопить на желаемый отпуск, помогает отслеживать продвижение к этой цели, вовремя замечать проблемы, корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, заключила Ольга Милова.
Узнать подробнее о планировании отпуска и в целом о финансовом планировании можно на сайте Финкульт.инфо.
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«Во-первых, бронировать билеты, отели, путевки нужно заранее. Обычно дают большие скидки за раннее бронирование. Билеты на самолет или поезд тоже могут обойтись вам на 30–50% дешевле. Во-вторых, не обязательно платить всю сумму сразу — многие отели просто берут данные вашей карты как гарантию бронирования, но не списывают деньги. Ещё крупные туроператоры часто предлагают рассрочку. В-третьих, можно сэкономить и даже заработать, оформив специальную банковскую карту с возможностью копить мили. Но тут надо помнить, что потратить эти мили можно только при покупке билетов на сайте конкретной авиакомпании, РЖД или на специальном портале самого банка», — объяснила эксперт.
Также специалист отметила, что брать кредит на оплату путёвки нужно с умом.
«Посчитайте, не будет ли платеж по нему потом превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. Если будет больше, есть риск не справиться с выплатами. В целом же кредит — удобный и популярный финансовый инструмент. Но использовать его нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств, чтобы воспоминания о прекрасном отпуске не омрачались ежемесячными крупными платежами по оказавшемуся обременительным банковскому кредиту», — сказала собеседница.
По словам финансиста, стоит попробовать откладывать деньги на отпуск с помощью вкладов — например, срочный депозит на полгода.
Финансовый план, имеющий своей целью накопить на желаемый отпуск, помогает отслеживать продвижение к этой цели, вовремя замечать проблемы, корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, заключила Ольга Милова.
Узнать подробнее о планировании отпуска и в целом о финансовом планировании можно на сайте Финкульт.инфо.
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Анастасия Бондарева