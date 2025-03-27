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«Можно ехать на дачу»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Синоптик Позднякова: погода в Москве в выходные позволит отдохнуть на даче
Фото: iStock/VvoeVale

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве в предстоящие выходные ожидается переменная облачность, без осадков и до +10 градусов. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти дни вполне можно будет поехать на дачу.
«В выходные дни ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и дневных значений. Дневная может и превысить отметку в +10 °С», — поделилась метеоролог в беседе с RT.
В то же время в Кемерове из-за раннего потепления решили подорвать лед на реке Томь. Как пишет «Сiбдепо», ледоход на юге региона начался раньше прогнозируемых сроков, и чтобы в Кемерово не произошло того же самого, было принято решение подорвать лед.
«В целях безопасности в пятницу, 28 марта, с 14:50 до 15:15 будет приостановлено движение транспорта через Кузнецкий мост», — приводят в издании слова мэра города Дмитрия Анисимова.
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#счёт
#метеоролог
Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в больнице в Таиланде
27 марта 2025, 19:41

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Об этом сообщил РБК менеджер артиста Марк.
По его словам, рэпер находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Таиланде.

Причина госпитализации Техника в настоящее время не уточняется. Менеджер отметил, что жизни музыканта ничего не угрожает.

Нынешней возлюбленная рэпера заявила, что он проходит обследование в тайской клинике.

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Медведев призвал лишать иностранцев полученного незаконным путем гражданства РФ
27 марта 2025, 18:38

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Если иностранцы получили российское гражданство незаконным путем, его необходимо лишать, заявил в рамках заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, ответственность за это должны нести сотрудники миграционных служб, а также те, кто решился нарушить законодательство.
«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом и, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — сказал Медведев.
Ранее депутат Госдумы предложил лишить гражданства одного из знаменитых актеров. Подробности в нашем материале.

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Матвиенко возмутило, что школьников могут высадить из-за неоплаты проезда
27 марта 2025, 18:03

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутило, что кто-то может высаживать школьников за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Спикер предложила взять на контроль доступность и реализацию льготного проезда для семей с детьми.
«…Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — произнесла Матвиенко на правительственном часе о роли транспортного комплекса.
Она добавила, что граждане должны понимать, что имеют право на предоставляемые государством льготы. Матвиенко попросила министра транспорта Романа Старовойта наладить более эффективную систему контроля.

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Россиян предупредили о смертельной опасности крем-супов
Диетолог Павлюк: крем-супы повышают риск развития рака и язвы
27 марта 2025, 17:40

Фото: iStock/500

Суп — это привычная, знакомая с раннего детства часть нашего рациона, блюдо, которое присутствует практически во всех традиционных мировых кухнях. В России особенно распространены крем-супы. Так ли они полезны, как кажется?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что есть разница между крем-супом и супом-пюре.

«Суп-пюре — это суп, который был приготовлен до гомогенной консистенции из овощей, например, с помощью блендера. Ничего особенно вредного в супе-пюре нет, за исключением того, что овощи в цельном виде будут усваиваться подольше, чем в пюрированном виде», — объяснила эксперт.

По ее словам, суп-пюре близок к соку, потому все вещества транзитно проходят в желудок гораздо быстрее.

«Наш желудок — это как стиральная машинка. Суп-пюре слишком быстро будет усваиваться, но это не очень вредно для желудка. Желудок хуже переносит соленое, жареное, острое», — отметила диетолог.

Отличие супа-пюре от крем-супа, как сказала Павлюк, заключается в добавлении сливок.

«В сливках много насыщенных жиров. Это вредно тем, у кого есть проблемы с холестерином, ишемическая болезнь. К тому же это дополнительные калории, из-за сливок вес примерно в 300-400 калорий», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что для желудка вредно всё, что увеличивает контактирование с хеликобактером, а это различные канцерогены, нарушающие работу защитных клеток и увеличивающие в перспективе риск развития язвы и рака.

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#рак
#питание
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Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок
27 марта 2025, 15:49

Фото: https://ideas-forum.ru/

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» организует подготовку и проведение ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель проведения форума – отбор и реализация идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами президенту России.
Целями проведения конкурса брендов являются поиск и поддержка развития перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Также в этом году агентство совместно с Фондом «Росконгресс» при поддержке Минобороны России впервые организует проведение ежегодной премии «Страну меняют люди».

Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе АСИ

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут лучшие сто идей. Самые сильные будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. В России много мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – эффективный механизм решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – сказал замруководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.
Идеи и предложения принимаются по пяти направлениям.

Национальная социальная инициатива. Отбор пройдёт по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие.

Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи. Социальные проекты – это поддержка общества на всех уровнях. Речь идёт об идеях, которые внедряют новые технологии в медицину, образование и социальную помощь, формируют здоровый образ жизни и укрепляют традиционные ценности. Особое внимание – к поддержке семьи. Также важны проекты, развивающие частно-государственное партнёрство, помогающие участникам спецоперации и их семьям, создающие технологии для людей с инвалидностью.

Городское развитие – это проекты, которые меняют облик городов и сёл. Эти инициативы должны быть направленные на новые формы занятости в малых городах, улучшение транспортной связанности, включая малую авиацию. Важны проекты по возрождению сёл, строительству доступного жилья и созданию городов будущего с умными технологиями управления. Отдельный акцент – на сохранение гастрономических традиций народов России.
Национальная предпринимательская инициатива. Идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика.

Новый бизнес – проекты, меняющие правила игры. Организаторы ждут идей, связанных с новыми технологиями и ИИ-решениями для бизнеса, которые оптимизируют процессы и открывают новые возможности. Важное место занимают финансовые сервисы, упрощающие жизнь предпринимателей, корпоративные акселераторы, помогающие стартапам расти.

Креативная экономика – это проекты, объединяющие творчество и технологии. Организаторы ищут идеи на стыке креатива и IT, которые создают новые продукты и сервисы. Особое внимание – культурному программированию: проектам, которые развивают территории через искусство, дизайн и культурные инициативы. Организаторы поддерживают локальные продукты и бренды, а также проекты, которые представляют Россию на международной арене.

Национальная технологическая инициатива. Здесь важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность.

Гражданско-военные технологии – проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки. Идеи должны быть направлены на применение гражданских технологий для военных нужд, подготовку людей к гражданской обороне через современные методы.

Платформа НТИ нацелена на прорывные технологии, изменяющие мир. Здесь заинтересованы в проектах, связанных с освоением космоса и неба, открывающим новые горизонты для человечества.

Национальная кадровая инициатива. Здесь фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами. Организаторы поддерживают инициативы, связанные с профессиями будущего, программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности. Особое внимание – ранней профориентации через игры, VR-технологии и цифровые двойники, делая выбор профессии увлекательным и доступным для молодёжи.

Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты по этому направлению призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития. Интересуют идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем нужно следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#россия
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