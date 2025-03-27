«Можно ехать на дачу»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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В Москве в предстоящие выходные ожидается переменная облачность, без осадков и до +10 градусов. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти дни вполне можно будет поехать на дачу.
«В выходные дни ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и дневных значений. Дневная может и превысить отметку в +10 °С», — поделилась метеоролог в беседе с RT.В то же время в Кемерове из-за раннего потепления решили подорвать лед на реке Томь. Как пишет «Сiбдепо», ледоход на юге региона начался раньше прогнозируемых сроков, и чтобы в Кемерово не произошло того же самого, было принято решение подорвать лед.
«В целях безопасности в пятницу, 28 марта, с 14:50 до 15:15 будет приостановлено движение транспорта через Кузнецкий мост», — приводят в издании слова мэра города Дмитрия Анисимова.Читайте также:
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