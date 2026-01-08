«Можно только гадать»: Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном взрыве на Солнце
Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном взрыве на Солнце в четверг
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в середине дня на Солнце зафиксировали крупный взрыв.
На снимках с коронографов видно, как вещество разлетается в разные стороны, однако источник события находился на обратной стороне светила и сейчас не наблюдается ни одним спутником.
Исследователи отмечают, что две недели назад, когда эта часть Солнца была обращена к Земле, там не фиксировали ничего необычного. Наблюдались лишь две активные области среднего масштаба. Если взрыв имеет отношение к одной из них, то по направлению выброса он мог произойти в группе пятен, которая тогда располагалась ниже экватора в правой части диска (в каталоге — группа №4321).
«Можно только гадать, что там произошло», — говорится в телеграм-канале лаборатории.
Точное место события можно будет оценить примерно через неделю, когда эта группа пятен начнет появляться из-за левого (восточного) края Солнца, заключили специалисты.