Таяние ледника в Антарктиде угрожает всему человечеству

05 января 2026, 03:27

Ледник «Судного дня» в Антарктиде пришёл в движение

Фото: iStock/fredtamashiro

Учёные зафиксировали начало движения ледника Туэйтса в Антарктиде, получившего неофициальное название «ледник Судного дня». Об этом пишете Телеграм-канал «Что происходит?!».