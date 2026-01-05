Таяние ледника в Антарктиде угрожает всему человечеству
Учёные зафиксировали начало движения ледника Туэйтса в Антарктиде, получившего неофициальное название «ледник Судного дня». Об этом пишете Телеграм-канал «Что происходит?!».
По площади этот массив сопоставим с территорией Великобритании. Специалисты предупреждают о серьёзных последствиях: полное таяние ледника может привести к повышению уровня мирового океана минимум на 60 см, а при наихудшем сценарии — на 3–5 м.
Такое развитие событий способно запустить цепную реакцию таяния других подобных объектов. Спутниковые наблюдения подтверждают, что тёплые океанические воды активно размывают основание ледника, провоцируя образование трещин. Окончательные выводы специалисты планируют сделать после завершения международной исследовательской экспедиции.
