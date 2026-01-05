В РФ в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака

05 января 2026, 10:46

Фото: iStock/AnnaStills

В России будет разработана уникальная тест-система, которая поможет быстро определять наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева, пишет ТАСС.