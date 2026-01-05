В РФ в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака
В России будет разработана уникальная тест-система, которая поможет быстро определять наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева, пишет ТАСС.
Лаборатории организации заняты разработкой ферментативной тест-системы для быстрого выявления онкологических заболеваний. Учёные обнаружили уникальные морские микроорганизмы, пригодные для экспресс-диагностики рака.
Доклинические испытания уже начались и планируется их завершить в ближайшие два года. Как сообщила Текутьева, специалисты разработали технологию синтеза ферментов в биореакторах.
Сейчас ведётся работа по созданию полного производственного цикла: от выращивания микроорганизмов до очистки и выделения ферментов. На следующем этапе, по словам директора инженерной школы, будет разработана сама тест-система.
Читайте также: