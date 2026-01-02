Ученый объяснил, почему в 2026 году будет много магнитных бурь
Магнитных бурь в 2026 году будет много. Об этом заявил в беседе с РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По его словам, хотя солнечная активность снижается, магнитных бурь будет больше. Это обусловлено ростом числа корональных дыр, которые теперь играют ключевую роль в геомагнитных возмущениях.
Богачев отметил, что существует «элемент случайности»: солнечная вспышка может как достигнуть Земли, так и пройти мимо неё.
Ранее стало известно, что первая ощутимая магнитная буря 2026 года в ночь с пятницы на субботу, с 2 на 3 января, может обрушиться на Землю и достичь уровня G3. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
