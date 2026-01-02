Ученый объяснил, почему в 2026 году будет много магнитных бурь

02 января 2026, 18:55

Ученый Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь

Фото: iStock/murat4art

Магнитных бурь в 2026 году будет много. Об этом заявил в беседе с РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.