Легковушка сбила насмерть пожилую женщину в Свердловской области
В Свердловской области водитель Renault Logan насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла днём 15 марта на 12-м километре Березовского тракта. Предварительно, 54-летний мужчина за рулём легковушки на скорости сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводится проверка по факту ДТП. Отмечается, что у водителя 28-летний стаж управления транспортными средствами. Освидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
Ранее «Радио 1» передавало, что на юге Москвы электробус переехал мужчину, лежавшего на проезжей части.
