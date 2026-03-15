Сергей Зверев решил покорить зумеров

Сергей Зверев появился на концерте Славы Мэрлоу
Сергей Зверев

Сергей Зверев решил расширить свою аудиторию и привлечь внимание зумеров. Об этом сообщает Super.



Вдохновившись новой волной популярности таких артисток, как Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, король эпатажа появился на концерте Славы Мэрлоу — музыканта, которого молодёжь хорошо знает по треку «Ты горишь как огонь».

Судя по сторис с мероприятия, публика встретила 62-летнего артиста с энтузиазмом. Но на этом сюрпризы не закончились: Зверев также поделился видео со съёмок совместного проекта с Мэрлоу. В ролике артист позирует на кровати с обнажённым торсом, демонстрируя отличную физическую форму.

Софья Метелева

