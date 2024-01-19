Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

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Но он сказал ей, что роскошные заведения оплатить не получится и предложил невесте найти место подешевле. В итоге они начали много ссориться, и мужчина решил отменить свадьбу.
Она начала присылать экс-жениху поддельные письма от судебных приставов, которые требовали выплатить более 63 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей). Три года он получал подобные письма, пока не узнал правду и на пошел в суд с заявлением.
Лай признала свою вину по одному пункту обвинения в мошенничестве и трем пунктам обвинения в создании или поставке материалов с целью мошенничества. Британку приговорили к тюремному заключению сроком на два года и три месяца.
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