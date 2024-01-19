Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

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В Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Об этом сообщает портал 161.RU.
Отмечается, что 15 января свыше 60 рабочих-уроженцев Таджикистана не прибыли на работу на завод в городе Шахты. Тем самым, они устроили забастовку, требуя поднятия зарплаты на 20-25%.
Представитель предприятия подчеркнул, что последний раз рабочим поднимали зарплаты в сентябре 2023 года. С того момента они начали получать порядка 80 тысяч рублей.
По итогам протеста, заявления на увольнение написали 50 протестующих. Им выплатили деньги, полученные за первые дни работы в январе.
Директор завода, в свою очередь, осудил действия рабочих, назвав их «агрессивными саботажниками». Он подчеркнул, что решение об их увольнении было правильным.
При этом рабочие уверяют, что в результате инцидента было уволено не 50, а порядка 100 человек.
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Представитель предприятия подчеркнул, что последний раз рабочим поднимали зарплаты в сентябре 2023 года. С того момента они начали получать порядка 80 тысяч рублей.
Директор завода, в свою очередь, осудил действия рабочих, назвав их «агрессивными саботажниками». Он подчеркнул, что решение об их увольнении было правильным.
При этом рабочие уверяют, что в результате инцидента было уволено не 50, а порядка 100 человек.
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Анастасия Чинкова