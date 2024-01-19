Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

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В Московской области возбудили уголовное дело после поджога дома участника спецоперации, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По предварительной информации следствия, в январе 2024 года дом участника специальной военной операции, расположенный в городском округе Истра, намеренно подожгли. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Также известно, что в декабре 2023 года директор компании, в которой ранее работал военный, стал требовать от него выплаты денежных средств, утверждая, что у участника СВО есть перед ним долги. При этом, директор оказывал моральное давление на него и его семью.
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Также известно, что в декабре 2023 года директор компании, в которой ранее работал военный, стал требовать от него выплаты денежных средств, утверждая, что у участника СВО есть перед ним долги. При этом, директор оказывал моральное давление на него и его семью.
«Следственным отделом по г. Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
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Евгения Парфентьева