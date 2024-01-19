Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

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Тело Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова обнаружили в ванне столичного отеля «Лемар», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, труп 46-летнего фаготиста Шиленкова пролежало в гостиничной ванне больше суток.
По предварительной версии, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также сообщается, что артист страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.
Отмечается, что на 27 января у Шиленкова был запланирован концерт в государственной филармонии Москвы.
Напомним, вчера стало известно о смерти театрального критика и драматурга Валерия Семеновского. Он скончался на 72-м году жизни.
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По предварительной версии, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также сообщается, что артист страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.
Напомним, вчера стало известно о смерти театрального критика и драматурга Валерия Семеновского. Он скончался на 72-м году жизни.
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Евгения Парфентьева