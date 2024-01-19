Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Суд вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву по уголовному делу о взяточничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Фалилеева Антонину Бартеневу.