МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода

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Федеральная антимонопольная служба России обязала компанию МТС по итогам дела о повышении тарифов на связь в весенний период перечислить в бюджет страны три млрд рублей незаконного дохода. Об этом проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что в апреле и мае текущего года оператор в среднем на восемь процентов повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. ФАС выявила, что данное повышение было экономически не обоснованным, а также ущемляло интересы граждан.
Отмечается, что МТС должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось повышение цен на услуги мобильной связи. Примечательно, что мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов будет применена впервые.
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Екатерина Коршунова