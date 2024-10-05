Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

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Июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян. Об этом рассказал директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин в беседе с РИА Новости.
В пятницу правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на предстоящий год. По нему новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, а вот в майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня в начале месяца и столько же в честь Дня победы. Ещё четыре выходных ждут россиян в июне и три – в ноябре.
Исходя из этого, Становкин отметил, что самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. Также полноценно отдохнуть удастся в апреле, сентябре и декабре, где будет по 22 рабочих дня. А меньше всего работать придётся в январе – там будет всего 17 рабочих дней.
Однако между новогодними каникулами и ближайшими рабочими выходными будут только четверг и пятница. Поэтому тем, кто соберётся продлить свой отдых, не придётся терять заработок за эти дни.
Эксперт напомнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже оплачивается каждый из них. В связи с этим, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно.
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Исходя из этого, Становкин отметил, что самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. Также полноценно отдохнуть удастся в апреле, сентябре и декабре, где будет по 22 рабочих дня. А меньше всего работать придётся в январе – там будет всего 17 рабочих дней.
Однако между новогодними каникулами и ближайшими рабочими выходными будут только четверг и пятница. Поэтому тем, кто соберётся продлить свой отдых, не придётся терять заработок за эти дни.
Эксперт напомнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже оплачивается каждый из них. В связи с этим, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно.
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Анастасия Чинкова